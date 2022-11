Calciomercato Juventus: con una partenza illustre si può sbloccare l’affare Zaniolo

La Juventus e il calciomercato di gennaio ultimamente vanno molto d’accordo. Dopo l’affare Vlahovic concluso proprio in inverno lo scorso anno, quest’anno i bianconeri puntano su Roma, sponda giallorossa con l’affare Zaniolo che torna di moda e biancoceleste con il chiacchierato nome di questi giorni con Milinkovic-Savic.

Ecco come si può sbloccare Zaniolo

La Juventus continua a lavorare per portare a Torino Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo con attenzione le vicende relative al rinnovo di contratto del giocatore con la Roma. Trattativa difficilissima da chiudere nel calciomercato di gennaio, ma la società bianconera sarebbe pronta all’assalto in estate quando potrebbe esserci una partenza illustre che sbloccherebbe il tutto. A lasciare la Juventus potrebbe essere Angel Di Maria liberando così un posto in rosa e un pesante ingaggio. Allora si punterebbe a Zaniolo senza mezzi termini.