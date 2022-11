Roma, Mourinho ne ha per tutti: “Espulsione giusta, con Dybala in campo quanti punti…”

La Roma contro il Torino pareggia una partita strana a tempo scaduto e dopo un rigore sbagliato. Mourinho, espulso a poco dalla fine, nel post partita ne ha per tutti, dal suo cartellino rosso al ritorno in campo di Dybala. Campione argentino che torna in campo nel finale di gara e cambia la partita, dando una scossa importantissima a tutta la squadra e il mister portoghese ne riconosce ampiamente i meriti.

Le parole di Mourinho

Mourinho nel post partita contro il Torino rilascia queste dichiarazioni: “Oggi ci sono due partite. Una fino al 70′ e una dopo. Fino al 70′ i tifosi della Roma volevano andare a casa, qualcuno fischiava ed era dispiaciuto. Non giochiamo bene. Negli ultimi venti minuti abbiamo creato di più rispetto alle ultime quattro o cinque partite. Perché? Siamo una squadra con delle qualità e dei limiti. Quando Paulo non gioca è molto diverso per noi. Non voglio fare Harry Potter, ma anche scherzando un po’, quanti punti avremmo potuto avere con Dybala in campo nelle ultime sei partite? L’espulsione è giusta. Le mie parole all’arbitro meritavano il rosso. Ho parlato con lui dopo la gara, mi sono scusato per le mie parole. Di lui come arbitro non voglio parlarne, le parole meritano l’espulsione”.