Il Torino vuole portarsi a casa dal Milan un centrocampista offensivo che potrebbe fare la differenza in maglia granata. Stiamo parlando di Yacine Adli, giocatore arrivato al Milan in estate dopo un lungo corteggiamento, ma mai davvero inserito negli schemi rossoneri. E allora il Torino potrebbe trattarsi di una destinazione gradita anche per lui che troverebbe il campo con più continuità.

I dettagli dell’affare Adli

Per rinforzare la trequarti campo di Ivan Juric nella seconda parte di stagione, il dt del Torino, Davide Vagnati, sta pensando anche un giocatore del Milan: Yacine Adli. Il calciatore francese ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione in rossonero e potrebbe essere ceduto in prestito. Il Torino vorrebbe però evitare un’altra operazione alla Pobega, con il centrocampista che lo scorso anno era arrivato in granata dal Milan con la formula del prestito secco e a fine stagione è tornato alla base, Ivan Juric vorrebbe evitare un nuovo prestito secco.