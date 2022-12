Karsdorp: la Juventus tenta la Roma con uno scambio alla pari

Il futuro di Rick Karsdorp è sempre più lontano dalla capitale, infatti l’olandese è tornato a Trigoria soltanto per preparare le valigie e andar via. Lo strappo tra il calciatore e Mourinho è oramai insanabile e la società giallorossa è sempre alla ricerca della miglior soluzione per liberarsi velocemente (senza perdere soldi) di un eventuale ‘peso’ all’interno dello spogliatoio. La Roma preferirebbe non cedere il difensore olandese in Italia, in particolar modo i capitolini vogliono evitare di rinforzare una possibile rivale alla lotta Scudetto/zona Champions League.

Karsdorp: la Roma valuta un’alternativa all’offerta della Juventus

In Italia la Juventus si è mostrata la squadra più interessata all’esterno fin dal primo momento. Da Torino hanno proposto uno scambio tra Karsdorp e De Sciglio (quest’ultimo al centro delle polemiche dei tifosi piemontesi dopo le intercettazioni del caso-Juventus). Ad ogni modo la trattativa non è delle più semplici e infatti il primo a non esserne convinto è Max Allegri. L’allenatore dei bianconeri preferirebbe non privarsi dell’ex terzino del Milan, suo fidato pupillo. Secondo Sportmediaset a Roma potrebbe presto arrivare un’offerta intorno ai 5 milioni di euro, direttamente dall’Olanda. L’Ajax è pronta a preparare l’assalto finale per riportare a casa il difensore ex Feyenoord.