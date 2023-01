Anche Di Marzio conferma: “Lo scambio fra Brozovic e Kessie..”

L’Inter dopo aver soffiato a parametro zero Calhanoglu ai cugini, potrebbe ora giocare un altro colpo basso ai rossoneri. Da Barcellona le voci sullo scambio fra Kessie e Brozovic si fanno sempre più insistenti e non è solo una suggestione di metà gennaio. L’ivoriano era stato già valutato la scorsa estate quando, svincolatosi dal Milan, ha scelto il Barcellona. Il poco spazio in blaugrana e la voglia di tornare decisivo sono le motivazioni che spingono Kessie a volere l’Inter.

Di Marzio: “Kessie per Brozovic può realizzarsi”

Cosa succederà questa sessione di mercato? Ci sarà uno scambio di prestiti o a titolo definitivo? Sicuramente l’Inter, in caso dovesse accettare, lo farebbe solo alle sue condizioni: il croato in blaugrana e Kessie, con conguaglio economico, all’Inter. Nello studio di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato del potenziale affare: “Arrivano scossoni di mercato dalla Spagna, quello di ieri relativo a Depay non ha trovato riscontri e da quello che ci risulta il calciatore vuole solo l’Atletico Madrid. L’altro scambio, tra Brozovic e Kessie, invece resta in piedi. Dipende molto dal Barcellona, Se dirà a Kessie che è fuori dai piani l’operazione può prendere corpo. Poi bisognerà capire la volontà dell’Inter e quella del calciatore”