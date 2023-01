La sessione di calciomercato invernale ha una scadenza ben precisa: le 20 di oggi. Ciò significa che le ultime operazioni dovranno essere molto rapide e senza intoppi. Fra le più attese ci sono le operazioni legate a Skriniar e Zaniolo, con Roma e Inter in una posizione molto scomoda. Le squadre che lottano per la retrocessione, Samp e Cremonese su tutte, stanno cercando rinforzi per tentare un’insperata salvezza. Sicuramente la compagine di Ballardini è parsa in ripresa nelle ultime uscite e la vittoria col Napoli in Coppa Italia ha dato fiducia a tutto l’ambiente.

Calciomercato, scadenza alle 20:00

Per quella che è stata una sessione fin ad ora molto turbolenta, ci saranno altre due ore e mezza per chiudere gli ultimi affari. Mentre all’estero – Premier su tutte – le cifre spese sono da capogiro e in Italia sembrano solo utopia, in Serie A le operazioni sono limitate, nella maggior parte dei casi, a prestiti o a cifre contenute. L’operazione Skriniar potrebbe protrarsi fino alla scadenza del calciomercato, col PSG pronto a prenderlo e i neroazzurri che fanno muro. Non convince la proposta dei francesi, di circa 10 milioni, e manca anche il sostituto. L’affare Demiral con l’Atalanta è molto complicato in quanto i bergamaschi non vogliono cederlo in prestito e soprattutto chiedono circa 25 milioni, cifra che l’Inter non ha.