La sconfitta contro l’Atalanta, e quella della Cremonese contro l’Inter, ha lasciato tutto invariato, coi liguri al penultimo posto con 9 punti. Nonostante le difficoltà a livello societario, però, la Sampdoria ha appena messo a segno due colpi fondamentali in ottica salvezza: Gunter dal Verona in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e Cuisance dal Venezia, in prestito secco.

Sampdoria, ufficiale l’ex Bayern Monaco

Stankovic, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, è stato molto chiaro, dicendo che crede ancora nella salvezza, nonostante tutto: “Non ho dubbi che i giocatori daranno tutto perché sono tutti i giorni con loro e sarebbe da deboli mollare. Abbiamo dignità e orgoglio, prima o poi girerà dalla parte nostra. In questo momento è così, siamo in difficoltà. Io credo nel lavoro, nel mio staff e nei miei tifosi. Non voglio mollare, sarebbe troppo facile. Non mi nascondo dietro le prestazioni, cerchiamo di dare il massimo anche se per il momento non basta.” Una grossa mano la potrebbe dare Cuisance, centrocampista ex Bayern Monaco, arrivato alla Sampdoria in prestito dal Venezia. Il francese classe 1999 vanta già un palmares di tutto rispetto – con trascorsi fra Borussia MG, Bayern Monaco e Marsiglia – e potrebbe apportare qualità ed esperienza al centrocampo dei liguri.