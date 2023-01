Juventus su Valentin Barco, la Signora e il Boca si incrociano nuovamente

Juventus su Valentin Barco e ancora una volta l’incrocio con il Boca, società polisportiva argentina di Buenos Aires. Il giovane terzino al momento non trova l’accordo con il club argentino, una situazione contrattuale sicuramente favorevole per gli obiettivi della Signora. Il classe 2004 al momento di proprietà del Boca Juniors sarebbe da tempo nel mirino della Juve e per il mercato della prossima stagione potrebbe divenire un concreto obiettivo.

Juventus su Valentin Barco: situazione contrattuale

L’indiscrezione riguardo l’interesse bianconero è riportata sul portale argentino TyC Sports costantemente monitorato dal club di proprietà del calciatore. Il 18enne con scadenza contrattuale avrebbe la possibilità di un rinnovo quadriennale da parte del club, ma al momento non risulta nessuna risposta a riguardo. Stando a TyC Sports il club avrebbe rifiutato l’offerta del Getafe e la Juventus.

Il grande talento di Barco viene individuato dal Boca già a 9 anni prelevandolo così nel 2013 dall’Sp. Las Parejas e immediatamente inserito nel proprio settore giovanile.

Acquisti precedenti con gli “Xeneizes”?

Nella storia del mercato bianconero non sono mancati gli acquisti con gli “Xeneizes”, tra gli ultimi Leandro Paredes cresciuto proprio con i colori del Boca dal 2002 al 2014. Si aggiunge anche l’Apache Carlos Tevez tornato per ben due volte nel suo club per un ammontare di 279 presenze e 95 gol. Il classe 1997 Guido Vadalà trasferitosi a Torino nel 2015, in quest’ultima trattativa arrivò nel club anche Rodrigo Bentacur.

Chi invece attuò il percorso inverso fu Daniel Osvaldo che dopo la parentesi in Europa e Serie A, con la Juventus nella seconda parte della stagione 2013-14, giocò con il Boca collezionando 14 presenze e 3 gol.