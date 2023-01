L’Inter è pronta a fare una rivoluzione a fine anno. Oltre a Inzaghi – vittorioso nelle Coppe ma deludente in campionato – sono molti calciatori che potrebbero lasciare. Dumfries verrà sacrificato e in caso di offerta partirà anche Correa, con Morelos potenziale sostituto e Thuram sullo sfondo. A gennaio potrebbe salutare Gagliardini, cercato dal Nottingham Forest, e Skriniar diretto al PSG. E proprio dai parigini l’Inter potrebbe prendere Kimpembe, classe 1995 come Skriniar e nazionale francese.

Kimpembe-Inter: i dettagli

La notizia è stata lanciata da Alfredo Pedullà e sembrerebbe che l’Inter stia trattando Kimpembe indipendentemente da Skriniar. Lo slovacco saluterà solo se il PSG offrisse una cifra vicina ai 20 milioni, cosa che pare poco probabile al momento. Molto più probabile un addio a fine anno. E a fine anno i neroazzurri potrebbero provarci sul serio per Kimpembe. Il francese ha mosso i primi passi con la maglia dei parigini e dal 2005 ha fatto tutta la trafila, passando dalle giovanili alla seconda squadra e dalla seconda squadra al debutto con la prima squadra nel 2014. Dal 2014 ha vestito la maglia dei parigini 232 volte, segnando 3 reti. Il centrale francese è uno dei nomi più caldi, coi neroazzurri che cercano almeno un altro difensore. E anche il secondo centrale potrebbe arrivare dalla Francia ed è Djalò del Lille.