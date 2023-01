Quello che doveva essere il punto di riferimento dell’Inter è diventato un vero e proprio problema: Romelu Lukaku. Il belga, tornato a Milano in prestito dopo l’esperienza negativa al Chelsea, ha vissuto la prima parte di stagione in infermeria e in campo sostanzialmente non si è mai visto. Tolto il gol all’esordio col Lecce e quello in Champions contro il Viktoria Plzen, gli altri scampoli di partita giocati dal belga hanno messo in mostra la brutta copia dell’attaccante devastante ammirato con Antonio Conte. Per questo l’Inter ha messo nel mirino Firmino, attaccante brasiliano in scadenza con gli inglesi del Liverpool.

Firmino si avvicina all’Inter

L’attaccante brasiliano, classe 1991, è al Liverpool dal 2015 e in 8 stagioni ha segnato più di 100 reti coi Reds. Col Liverpool di Klopp ha vinto tutto: Champions League, Supercoppa, Mondiale per club, Campionato, Coppa di Lega, Coppa d’Inghilterra e Community Shield. Arrivato al Liverpool dall’Hoffenheim per 41 milioni, Firmino ha il contratto in scadenza e l’Inter potrebbe approfittare della situazione contrattuale. Il brasiliano percepisce circa 10 milioni di euro al Liverpool e non vorrebbe scostarsi da quella cifra, ritenuta fuori budget dai neroazzurri. Lo scenario, però, potrebbe cambiare se Lukaku non venisse riscattato, facendo risparmiare ai neroazzurri il suo ingaggio che si stima più o meno su quelle cifre.

Rivoluzione in attacco

L’Inter, nel frattempo, sta cercando altri calciatori per il reparto offensivo. Correa a fine stagione saluterà dopo due anni molto deludenti e Lukaku rischia di non essere confermato. Oltre a Firmino, i nomi valutati dalla dirigenza neroazzurra sono quelli di Morelos dei Rangers – proposto dall’agente Camano, lo stesso di Lautaro – e Thuram del Borussia MG. Tutti e tre i calciatori hanno una cosa in comune: il contratto in scadenza a giugno.