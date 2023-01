Calciomercato Torino: un forte centrocampista in entrata e una cessione illustre in vista?

Il Torino è passato dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia vincendo sul campo del Milan dopo una grandissima partita, peraltro giocata gran parte in dieci uomini, alla sconfitta inaspettata di domenica contro lo Spezia in casa. Ora c’è da rimettersi in carreggiata per fare meglio possibile, fin da subito. Situazione calciomercato sempre sotto controllo per la società, che potrebbe effettuare due operazioni, una in entrata e una in uscita.

Centrocampista in arrivo per Juric

Il Torino sta puntando forte su un centrocampista, mentre nelle ultime ore stanno spuntando voci che portano un difensore lontano dai granata. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra il ds granata Davide Vagnati e Sean Sogliano del Verona per Ivan Ilic. L’obiettivo in casa Toro è quello di stringere i tempi e chiudere in fretta la trattativa ormai entrata nel vivo, soprattutto dopo l’infortunio di Lukic. Il Besiktas invece avrebbe messo gli occhi su Ricardo Rodriguez, per il quale avrebbe già dato il via alle trattative con il Torino.