Probabili formazioni di Monza-Milan per il match di Serie A di sabato 18 febbraio alle ore 18:00. All’U-Power Stadium il Monza, Raffaele Palladino affronta il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Scopriamo insieme la probabile formazione del match valida per la 23esima giornata di campionato di Serie A 2022-2023.

Serie A, probabili formazioni di Monza-Milan: una dura lotta

Le squadre avranno un bel lavoro da svolgere in campo, entrambe per motivi diversi. Il Monza è reduce da un ottimo campionato e la salvezza è sempre più vicina. Parliamo di 29 punti conquistati in 22 partite, al momento in 9 posizione in classifica. L’obiettivo sarà vincere contro il Milan di Pioli.

Il Milan reduce da un gennaio abbastanza negativo, tornano al successo negli ultimi due match contro Torino e Tottenham. Entrambe le vittorie, conseguite con il risultato di 1-0, hanno mostrato una squadra solida e reattiva, capace, finalmente, di lottare su ogni pallone.

Probabile formazione Monza-Milan, telecronisti

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Donati, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Ciurria; Petagna.

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Pobega, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

La telecronaca dell’incontro di sabato 18 febbraio all’U-Power Stadium il Monza sarà affidata a Stefano Borghi, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.