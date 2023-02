Milan, finalmente Maignan: ecco la partita del rientro

Arriva la notizia che tutto il popolo rossonero attendeva: il rientro tra i pali del Milan di Mike Maignan. E stavolta oltre alle parole ci sono anche i fatti: fissata la partita del rientro. Quanto è mancato al Milan il portiere? Troppo, e tanti sono stati i punti persi con il suo infortunio. Ma questo ormai per forza di cose sta per appartenere al passato, ora inizia una nuova vita per il Milan, in campionato e in Champions League.

Il rientro di Maignan

L’obiettivo del Milan e di Maignan resta sempre Londra, ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, ma prima deve esserci necessariamente almeno una partita di rodaggio. Per questo la gara “incriminata” per il rientro di Maignan sarà quella a San Siro contro l’Atalanta il 26 febbraio. Se il Milan e il giocatore volessero proprio andarci con i piedi di piombo Maignan tornerà tra i pali la sfida seguente, il 4 marzo, contro la Fiorentina.