Calciomercato Roma, occhi su Milik: ecco la richiesta della Juventus

La Roma di José Mourinho è alla ricerca di un nuovo attaccante, in attesa del rientro dell'infortunato Abraham. Nel mirino del Ds Tiago Pinto nelle ultime ore è finito anche Milik, attaccante polacco appena riscattato dalla Juventus. Ecco la richiesta economica dei bianconeri.

Già da mesi la Roma sta affrontando la ricerca di un nuovo attaccante. Un'esigenza confermata sia dalle dichiarazioni dirette di José Mourinho (nelle sue recenti affermazioni) che in modo più indiretto e scherzoso (tramite la famosa foto con il centravanti invisibile). Sono stati sondati molti nomi, ognuno con profili diversi sia in termini di età che di abilità tecniche. Ora si aggiunge un altro nome a questa lista: Arkadiusz Milik della Juventus.

La Juventus ha acquisito definitivamente l'attaccante polacco, proveniente dall'Olympique Marsiglia, per una cifra di 6,3 milioni di euro. Questo dopo una stagione in prestito, durante la quale Milik ha segnato 7 gol in Serie A e 2 in Champions League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sembra che la Roma abbia mostrato interesse nei confronti del polacco, ma la Juventus ha risposto prontamente.

La questione principale non riguarda solo la disponibilità dell'ex giocatore del Napoli (attualmente, è difficile parlare di giocatori incedibili nella rosa della Juventus), ma anche la valutazione che la Juventus ha fatto. I bianconeri avrebbero richiesto 15 milioni di euro per permettere il trasferimento di Milik e per soddisfare la richiesta della Roma. Tuttavia, sembra che i giallorossi abbiano respinto questa possibilità, ritenendo il prezzo troppo elevato.

In sintesi, sembra che Tiago Pinto, il ds dei giallorossi, nonostante l'interesse per il centravanti polacco, nelle ultime ore stia guardando altrove per trovare il tanto desiderato nuovo attaccante da presentare al più presto a José Mourinho e ai tifosi della Roma.