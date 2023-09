Inter, ritorno di fiamma per un attaccante: può arrivare a zero

L'attacco continua ad essere al centro dei pensieri dell'Inter che continua a scandagliare il mercato per cercare l'uomo giusto per dare a Inzaghi un reparto ancora più forte e completo. All'orizzonte c'è il ritorno di fiamma per un giocatroe già trattato in estate.

Il calciomercato non dorme mai e così fa anche l'Inter con Marotta e Ausilio che restano alla finestra per eventuali obiettivi. L'attacco è il centro nevralgico delle trattative, dopo il "no" di Lukaku sono arrivati Thuram, Arnautovic e Alexis Sanchez per affiancare Lautaro Martinez. L'austriaco si è subito fatto male, resterà ai box almeno un mese e mezzo, ma non si tornerà sul mercato degli svincolati, la società ha escluso acquisti nelle prossime settimane.

Inter, Taremi osservato speciale

Un nome che sicuramente tornerà nei discorsi di mercato dell'Inter, è quello di Taremi del Porto. L'iraniano è il centravanti potente e con tanti gol nelle gambe di cui Inzaghi ha bisogno per i suoi schermi. L'Inter ci ha provato a lungo dopo essere stata abbandonata da Lukaku, ma il colpo non è andato a segno dopo essere stato ad un passo.

Taremi, corteggiatissimo in estate anche dall'Arabia Saudita, ha infine deciso di rimane al Porto dove Coinceicao lo ha schierato fin da quando gli è stato possibile. Nelle ultime tre partite ha segnato due gol e fornito un assist, dimostrando di aver dimenticato il mercato, che però è un argomento che gli si presenterà ancora davanti.

Il giocatore infatti va in scadenza nel 2023, la prossima estate se non firmare un rinnovo molto difficile al momento, sarà libero e l'Inter tornerà alla carica. Un indizio dell'interesse mai sfumato dei nerazzurri arriva da calciomercato.com che ha rivelato come gli osservatori del club meneghino lo seguiranno dal vivo anche durante la sfida contro il Benfica.