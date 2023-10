Calciomercato Gennaio, ecco come sarà la nuova Juventus di Allegri. Due top per sognare

Massimiliano Allegri non considera la sua Juventus tra le favorite dello scudetto ma dopo il calciomercato di Gennaio qualcosa potrebbe cambiare? Se alla sosta di fine anno la Juventus sarà ancora in lotta per le prime posizioni non è da escludere che qualcosa possa muoversi

Il calciomercato della Juventus a gennaio dipenderà moltissimo da come i ragazzi di Massimiliano Allegri arriveranno al termine di questo 2023. Il tecnico livornese è sincero quando dice che vede Milan, Inter e Napoli superiori alla sua Juventus per organizzazione di gioco, completezza e profondità della rosa. Qualcosa potrebbe però cambiare nel caso che i bianconeri fossero ancora nell'attuale posizione di classifica tra due mesi.

Le prossime gare diranno quello che la Juventus vuol essere in questa stagione. Soprattutto la trasferta di Firenze e la gara contro l'Inter saranno le cartine tornasole della stagione bianconera. Giuntoli ha diverse idee soprattutto per la prossima stagione e potrebbe accettare di accelerare i tempi anche alla luce delle assenze forzate di Paul Pogba per il caso doping e Nicolò Fagioli in odore di rinnovo.

Calciomercato gennaio ecco come sarà la Juventus

Detto delle assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba la Juventus dovrebbe andare alla ricerca di un centrocampista centrale. I nomi sondati da Giuntoli sono al momento tre: Samardzic, Thuram e De Paul. Per i primi due si tratterebbe di un interesse prolungato e che potrebbe sfociare anche in un tentativo di acquisto dei calciatori in anticipo. Si trattava infatti di operazioni messe in preventivo a giugno grazie al risparmio economico derivante dagli addii di Pogba e Alex Sandro. De Paul in ogni caso arriverebbe in prestito e la condizione d'acquisto sarebbe un "diritto" e non un "obbligo".

Al momento Samardzic sarebbe in pole position anche grazie ad una valutazione più agevole. La Juventus propone a gennaio un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato attorno ai 15 milioni. Nella trattativa potrebbero rientrare anche dei profili come Ranocchia e Nicolussi Caviglia ma solo a giugno. L'altro nome che anima la mente di Giuntoli è quello di Jadon Sancho del Manchester United. Al momento la possibilità di vedere il giocatore a Torino è solo in prestito. La Juventus pagherebbe una quota del ricchissimo stipendio del giocatore fino a giugno. Poi probabilmente si aprirebbe un tavolo di trattativa durante l'estate.

Ecco come giocherebbe la nuova Juventus:

Szczesny

Danilo

Bremer

Gatti

McKennie (Weah)

Samardzic

Locatelli

Rabiot

Kostic (Cambiaso)