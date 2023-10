Fagioli c'è il ritocco dello stipendio da parte della Juventus? Si discute il rinnovo contrattuale

Continua la politica legata al rinnovo dei calciatori già presenti in rosa da parte della Juventus e queste operazioni riguarderanno anche Nicolò Fagioli. Il giovane calciatore bianconero squalificato per 7 mesi a causa della vicenda del calcioscommesse.

FAGIOLI STIPENDIO JUVENTUS. Nicolò Fagioli e la Juventus stanno discutendo il rinnovo contrattuale che non vedrà però alcun ritocco dello stipendio base fissato a 1 milione di euro netti all'anno. La società bianconera vuol tutelare il rapporto con uno dei suoi più promettenti giovani, dimostrando anche in questa fase delicatissima della carriera di fagioli una stima e una fiducia senza eguali.

Cristiano Giuntoli in qualità del ruolo che ricopre all'interno della società ha più volte ribadito come la Juventus debba ripartire dai suoi tantissimi giovani di talento. Quanto accaduto a Fagioli in merito alla vicenda del calcioscommesse non cambia i piani societari. La Juventus crede nel giocatore e la proposta di rinnovare l'accordo contrattuale è l'ennesima dimostrazione. Il club bianconero aveva già scelto di non sospendere lo stipendio al calciatore nonostante la squalifica di 7 mesi maturata in base alle note vicende.

Fagioli percepirà lo stesso stipendio e rinnoverà con la Juventus

Nicolò Fagioli e la Juventus proseguiranno insieme il loro rapporto fino al 2027. Questo è il programma della società per il giovane calciatore. Fagioli continuerà a percepire uno stipendio netto di 1 milione di euro che potrebbe essere incrementato in corso d'opera con bonus al raggiungimento di obiettivi sportivi. In questo modo la società vuol dimostrare tutta la fiducia necessaria al ragazzo per superare il difficile momento.

Dopo Gatti anche per Fagioli si prospetta un futuro a tinte bianconere. Nel frattempo si stanno preparando anche le proposte di rinnovo per Rugani e Rabiot. E' già stata fatta una proposta ad hoc anche per il rinnovo fino al 2026 di Chiesa.