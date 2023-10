Inter, pronti tre rinnovi: tutte le cifre

L'ottimo inizio di stagione catalizza l'attenzione in casa Inter, ma i dirigenti sono impegnati anche sul fronte mercato e lavorano con forza ai prossimi rinnovi di contratto. Tre giocatori sono pronti a mettere la firma sui prolungamenti con la società nerazzurra.

Primo posto in campionato e primo posto nel girone di Champions League, l'Inter non poteva aspettarsi di meglio da questo inizio di stagione con Inzaghi che sta tenendo alti i ritmi per vincere lo Scudetto numero 20, quello della stella, obiettivo primario, e fare il cammino più lungo in Champions League.

Calciomercato Inter, le cifre dei rinnovi di Dumfries, Dimarco e Mkhitaryan

Il campo fagocita le attenzioni, ma la società si muove anche in altre sedi per blindare i propri gioielli. Il fronte rinnovo dei contratti è molto caldo e già nelle prossime settimane dovrebbero arrivare tre annunci. Il primo, e più vicino, è quello di Dimarco con il laterale che sta per mettere la firma fino al 2026 con stipendio che salirà dagli attuali due milioni a quattro all'anno, un raddoppio più che meritato che potrebbe allontanare anche le sirene che cantano dall'esterno.

Il lavoro per gli esterni non si ferma qui, Marotta sta per rinnovare anche l'intesa con Dumfries, laterale in crescita costante da quando è arrivato in nerazzurro. L'olandese va in scadenza nel 2025, l'idea è quella di prolungare di alcune stagioni con ingaggio che salirebbe fino a 4 milioni, più degli attuali 2.5. L'ultima trattativa è quella più urgente e porta dritta verso Mkhitaryan con l'armeno che vedrà scadere il suo contratto a fine stagione. A 35 anni non sembra per niente logoro, anzi è protagonista di un inizio di stagione da urlo. Marotta e Ausilio sono da tempo in contatto con il suo entourage, probabile che l'accordo venga trovato alle attuali cifre (3,5 milioni) con due anni in più da giocare in nerazzurro.