Salernitana, visite mediche per Basic: oggi la firma, primo allenamento con Inzaghi

Il croato Toma Basic giunge a Salerno sostenendo le prime visite mediche con la squadra Filippo Inzaghi. L'accordo raggiungo con il nuovo club prevede un trasferimento con prestito secco. L'ex Bordeaux si è mostrato sorridente fuori all'ingresso della clinica. Scopriamo le ultime su di lui.

Il croato Toma Basic sostiene le prime visite mediche e si prepara a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Sarà lui il terzo rinforzo di Pippo Inzaghi, adesso manca solamente la firma. Il centrocampista giunge a Salerno, con un accordo portato a termine con la Lazio, trasferimento con prestito secco. Numerose le tentazioni del croato prima dell'accordo, particolarmente dal mondo estero.

Toma Basic, visite mediche: quando la firma?

Toma Basic giunge a Salerno e sostiene le prime visite mediche con la squadra granata. E' pronto a iniziare la sua nuova avventura alla corte di Filippo Inzaghi, adesso manca solamente la firma. Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, quest'oggi il giocatore ha finalmente raggiunto un noto albergo della città laddove pranzerà e incontrerà lo staff tecnico. Dopodiché, fermerà il contratto e raggiungerà il centro sportivo per svolgere la prima sessione di allenamento.

Chi è Toma Basic

Il centrocampista classe 96 nasce in Croazia e giunge in Italia nel 2021. Due anni e mezzo vissuti con il club laziale, riesce a mettere insieme un totale di settanta presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa e Conference League. Nella stagione corrente Toma Basic, invece, colleziona soltanto una presenza con la Lazio di Sarri: lo ricordiamo in Coppa Italia contro il Genoa. Il centrocampista ricopre principalmente il ruolo di mediano ma, grazie ad una buona tecnica di base, viene utilizzato anche come mezzala e trequartista.