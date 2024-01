Supercoppa italiana, Inter - Lazio: dove vedere la diretta tv su Sky, Dazn o Mediaset?

Inter - Lazio sarà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, in programma venerdì 19 gennaio con calcio d'inizio a partire dalle ore 20:00. Anche questa quarta edizione si disputerà in Arabia Saudita ma sarà la prima in assoluto a svolgersi con la formula delle final four.

Inter contro Lazio, Inzaghi contro Sarri. Nerazzurri e biancocelesti si sfideranno venerdì sera in gara secca alla ricerca del pass per la finale della Supercoppa Italiana 2024, la prima edizione nella storia del torneo a prevedere la formula delle final four. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:00 all'Al -Awwal Stadium di Riad. Di seguito le informazioni su dove vedere la Supercoppa Italiana in tv.

Dove vedere Inter - Lazio Supercoppa Italiana: diretta tv su Mediaset in chiaro

La buona notizia è che anche la semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, su Canale 5 a partire dalle 19:30. C'è poi la possibilità di seguire la partita sulla piattaforma Infinity oppure di vederla in streaming su Mediaset Play, sempre gratuitamente. Non saranno quindi necessari abbonamenti per assistere al match tra nerazzurri e biancocelesti.

Supercoppa Italiana, quando giocano la finale Inter o Lazio?

La finale dell'edizione 2024 della Supercoppa Italiana è prevista per lunedì 22 gennaio, sempre alle ore 20:00 italiane. Chi vince tra Inter e Lazio sfiderà la vincente tra Napoli e Fiorentina. Il match per il titolo si giocherà il giorno dopo la chiusura della 21° giornata di campionato, che per l'appunto non prevedrà il consueto Monday Night.

Supercoppa Italiana, quando recuperano le partite di campionato Inter e Lazio?

Com'è ormai noto, le final four della Supercoppa si giocheranno a cavallo con la 21esima giornata del campionato di Serie A. Giovedì 18 e venerdì 19 gennaio sono previste le due semifinali di coppa, sabato 20 e domenica 21 si giocherà in campionato ed infine lunedì 22 ci sarà la finalissima di Supercoppa, come detto pocanzi. Ma quando si giocano i recuperi di Inter e Lazio validi per la 21esima giornata? I match in questione sono stati posticipati a febbraio:

Torino - Lazio , recupero 21° giornata di Serie A il 22 febbraio ore 20:45

, recupero 21° giornata di Serie A il Inter - Atalanta, recupero 21° giornata di Serie A il 28 febbraio ore 20:45

Nuovo format Supercoppa Italia, il regolamento breve

La 36° edizione della Supercoppa Italiana si disputerà dal 18 al 22 gennaio. Si sfidano in due semifinali la squadra campione d'Italia (Napoli) e la finalista della scorsa Coppa Italia (Fiorentina) da una parte e la squadra campione della scorsa Coppa Italia (Inter) e la seconda classificata in Serie A nella scorsa stagione (Lazio) dall'altra.

In caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari non ci saranno supplementari ma si andrà ai rigori. Si gioca in Arabia Saudita per via dell'accordo stipulato dalla Lega Serie A con il Paese arabo, che prevede di ospitare anche le edizioni 2025, 2028 e 2029 (la Lega deve stabilire le sedi per il 2026 e 2027). Grazie alla nuova formula, crescono anche gli introiti per le squadre partecipanti. Il montepremi della Supercoppa Italiana è di 23 milioni di euro, così ripartito: