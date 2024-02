Calciomercato Cagliari, arriva Gaetano in prestito oneroso. L'incasso del Napoli

Il Cagliari ha risolto uno dei suoi obiettivi di calciomercato invernale. Gianluca Gaetano arriva dal Napoli con prestito secco e senza diritto di riscatto. Questo significa che a giugno, terminato il campionato, tornerà nuovamente nella città partenopea

Calciomercato Cagliari, Gianluca Gaetano si trasferisce in Sardegna in queste ultime ore di fiera acquisti invernale. In questo modo, il centrocampista 23enne potrà trovare maggiore spazio nella nuova squadra, cosa che un po' gli è mancata con i partenopei. È stata questa infatti, la motivazione che lo ha spinto a chiedere di partire.

Dopo oltre un anno e mezzo di panchina con il Napoli, il giovane calciatore ha fatto attivare il suo agente per trovargli una nuova sistemazione. In terra sarda crescerà ulteriormente e potrà dimostrare finalmente le sue qualità. Nella mattinata di oggi giovedì 1 febbraio 2023, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha detto definitivamente sì all'operazione con il club cagliaritano.

Al club azzurro verranno corrisposti circa 200mila euro, per il giocatore classe 2000 che arriva con la formula del prestito oneroso fino a giugno. Il prestito è secco e senza diritto di riscatto. Non appena il campionato attuale terminerà, Gaetano tornerà a Napoli. Gli azzurri credono molto nel centrocampista nativo di Cimitile e cresciuto nel settore giovanile del club di Aurelio De Laurentiis.