Sensi-Leicester, affare saltato all'ultimo secondo: ecco il motivo

L'accordo tra il Leicester del tecnico italiano Enzo Maresca e il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, sembrava ormai cosa fatta, con il classe '95 che nel pomeriggio aveva addirittura effettuato le visite mediche con il club inglese militante in Championship (saldamente al primo posto), ma alla fine il contratto non è stato firmato.

Le due società erano al lavoro da parecchi giorni e avevano discusso del suo trasferimento a titolo definitivo con un accordo sul prestito di 500 mila euro, e le "Foxes" si erano anche impegnate a pagare anche 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League (+ 11 sulla terza alla 28.a giornata), più una percentuale garantita in caso di futura rivendita

Ma perchè è saltato l'affare? Tutto bloccato dai paletti del fair-play finanziario entro i quali la società inglese non è riuscita a rientrare, soprattutto a causa della stretta fortissima sdata dalla Football Association, in seguito alla penalizzazione dell'Everton (-10 punti) e ai rischi corsi da squadre come Manchester City e Chelsea.