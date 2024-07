Criscitiello: "Scelto il nuovo allenatore della Juve, c'è già accordo con Giuntoli"

Michele Criscitiello, Direttore di Sportitalia.com, ha fatto delle rivelazioni scottanti sulla Juventus. Nel suo editoriale ha svelato chi potrebbe prendere a breve il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, dopo oltre tre anni di malcontento da parte dei tifosi

Il Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di quella che potrebbe essere la svolta in casa Juve. Lo ha fatto nel suo editoriale per Sportitalia.com, soffermandosi sul futuro delle panchine di Juventus e Milan.

Ecco cosa ha detto Criscitiello riguardo la panca bianconera: "Allegri sta chiudendo come peggio non potrebbe la sua esperienza alla Juventus. “Odiato” dal popolo bianconero, non sostenuto dalla squadra e non supportato dal nuovo corso dirigenziale. È rimasto a galla fino a quando ha potuto poi è tornato indietro con i suoi limiti di un Allegri bis che, a Torino, non aveva alcun senso. Una minestra riscaldata a bassa temperatura e senza aggiunta di un pizzico di sale. Il più grande errore di Andrea Agnelli non è stata la follia Ronaldo, l’aver perso Marotta o aver appoggiato la Superlega bensì aver fatto 4 anni di contratto ad un allenatore. Allegri non ha una squadra forte e già aver portato, probabilmente, la Juve di nuovo in Champions è un buon risultato. Ora, però, si sta lasciando andare in mare aperto. Sta dando ragione a tutti i suoi detrattori ma soprattutto se prima i risultati nascondevano il non gioco, adesso tutti i nodi vengono al pettine. La Juventus non può continuare a fare queste figure ogni anno. Giuntoli ha accettato di lavorare per la squadra del cuore ma sapeva bene che doveva mandare giù due bocconi amari. Un’estate senza mercato, da turista a Milano, e un anno con Allegri in panchina. È stato un leone in gabbia e ora inizia a ruggire".

Da tempo i risultati non arrivano, e i tifosi hanno sempre manifestato il proprio malcontento, gridando su tutti i social all'#Allegri-out. Adesso sembra che il momento stia per arrivare... qualcun altro potrebbe prendere presto il suo posto. Secondo Criscitiello c'è già la svolta che potrebbe far felici in molti. La notizia è stata lanciata proprio oggi e ha smosso gli animi dei tanti fan juventini che da anni aspettavano questo cambio completo di rotta.

Criscitiello: "Ecco chi arriverà sulla panchina della Juventus, Thiago Motta"

Un giovane allenatore prenderà in carico una compagine tutta da rifare, ecco chi è: Sarà un mercato di rivoluzione che porterà a molti cambi tra i calciatori e in panchina arriverà Thiago Motta, nella fantasia di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per beffare la concorrenza di altri grandi club. Con Motta c’è l’accordo su anni e numeri ma soprattutto su intesa di come allestire la squadra. Allegri andrà verso l’anno sabbatico o la risoluzione del contratto a pagamento. La nuova Juventus non sarà sperimentale, i tifosi sono stanchi e non accetteranno l’anno di transizione perché ci sarà l’ennesima rivoluzione. Motta si prende una bella responsabilità. Partire dalla Juve come prima big da allenare non è per tutti. Aspettiamo qualche settimana e ne sapremo di più. Per l’allenatore prima c’è da conquistare la prossima qualificazione Champions con il Bologna rossonero", ha concluso il giornalista di Avellino. Non resta che aspettare dunque l'ufficialità da parte della società. C'è già però, chi si gode la news.