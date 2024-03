Luigi Moncalvo, Juve: "Perché Sarri è stato mandato via dagli Agnelli? Dietro ci sono tre donne"

Durante un intervento in radio, il giornalista Lugi Moncalvo ha riportato una verità scottante che si cela dietro l'esonero di Maurizio Sarri alla Juventus. Le motivazioni avrebbero creato caos all'interno della società stessa, per non parlare degli animi accesi dei tifosi per quanto accaduto

Il giornalista Luigi Moncalvo, detto Gigi, ha rivelato un particolare retroscena sull'esonero di Maurizio Sarri alla Juventus. Lo ha fatto nel corso della trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale, ai microfoni di Un calcio alla Radio.

Esonero Juventus, Luigi Moncalvo spiega cosa è successo tra Sarri e gli Agnelli

In passato in casa Juve sono esplose non poche situazioni che hanno messo in subbuglio anche i tifosi juventini. Ecco cosa ha detto Moncalvo: "Nella Juventus hanno un potere enorme le donne: la moglie di Pirlo scalpitava affinché gli trovassero un posto in bianconero e lo piazzarono alla guida dell'U-23; fortemente sponsorizzato dalla moglie arrivò in dirigenza anche Storari. Le due sono molto amiche della moglie di Andrea Agnelli e, alla fine, uno si trovò ad allenare la Juventus, Storari allenatore dell'U-23 e Sarri venne fatto fuori e restò a casa".

Secondo Gigi Moncalvo quindi, l'esonero di Sarri in bianconero sarebbe stato voluto da tre donne vicine agli Agnelli.

I rapporti tra Andrea Agnelli e Francesco Calvo

Moncalvo ha aggiunto parlato insieme seguito dei rapporti vigenti tra Andrea Agnelli e Francesco Calvo: "Lui si vergogna di lavorare lì dove il migliore amico gli ha rubato la moglie", riferendo che quando è andato al Barcellona è stato fortemente voluto da Ariedo Braida, poi alla Roma e "stranamente è tornato alla Juventus". Secondo quanto affermato da Moncalvo, Agnelli si sarebbe appropriato della figlia di Calvo, e per questo motivo non sarebbe mai andato lì. A quanto pare, sarebbe stato John Elkann a volerlo fortemente. "Se questa inchiesta viene fatta in maniera seria e approfondita, a quel punto Andrea Agnelli sarà impresentabile e lo farà fuori, ma per ragioni di equilibrio familiare dovrà trovargli un altro posto", ha concluso.