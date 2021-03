La top 15 dei ciclisti più pagati nel 2021: Sagan il paperone del gruppo, Nibali resiste, Aru out

I ciclisti più pagati del 2021, gli stipendi degli assi del pedale. Il ciclismo non può essere sicuramente paragonato al calcio per visibilità e la quantità di soldi che girano, ma i personaggi top del pedale non se la passano proprio male. Anche nel 2021 restano in cima alla classifica dei più ricchi il tre volte campione del mondo Peter Sagan e il britannico Chris Froome, che ha siglato un ricco contratto con la Israel Start Up. Il loro stipendio si aggira sui 5 e 4 milioni di euro annuali a conferma del fatto che rappresentano i corridori simbolo per il pubblico e per gli sponsor. Completa il podio il gallese Geraint Thomas, vincitore del Tour de France 2018, che ha rinnovato per altri tre anni con il Team Ineos con uno stipendio sui 3,5 milioni di euro. New entry tra i più pagati del mondo sono il belga Van Aert e il vincitore del Tour 2020, Pogacar, con un ingaggio sui 3 milioni di euro. Il monopolio del team inglese è completato anche dalla presenza di Bernal, Kwiatkowski e Carapaz. Si difendono bene i nostri Vincenzo Nibali, che è passato alla corte della Trek Segafredo nel 2020 e il velocista Elia Viviani. Esce invece dalla top ten Fabio Aru che fino al 2020 avevo uno stipendio sui 2,6 milioni annui e ora si è dovuto accontentare di un ingaggio molto inferiore alla Mtn-Qhubeka. Si tratta di cifre molto alte rispetto ai guadagni medi di un ciclista professionista che si aggirano sui 150.000/200.000 euro l’anno, mentre i neo-professionisti e molti corridori delle squadre continental sono costretti a correre al minimo salariale di 20.000 euro annui. Ricordiamo che si tratta di ufficiosi e non ufficiali.

La top 15 dei ciclisti più pagati nel 2021

1. Peter Sagan – 5 milioni

2. Chris Froome – 4 milioni

3. Geraint Thomas – 3,5 milioni

4. Wout Van Aert – 3,2 milioni

5. Tadej Pogacar – 3 milioni

6. Egan Bernal – 2,7 milioni

7. Michal Kwiatkowski – 2,5 milioni

8. Julian Alaphilippe – 2,3 milioni

9. Alejandro Valverde – 2,2 milioni

10. Vincenzo Nibali – 2,1 milioni

11. Richard Carapaz – 2,1 milioni

12. Thibaut Pinot – 2 milioni

13. Primoz Roglic – 2 milioni

14. Nairo Quintana – 1,9 milioni

15. Elia Viviani e Mathieu Van der Poel – 1,9 milioni

( fonte quotidiano L’Equipe dati ufficiosi)