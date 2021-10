Chris Froome svela il suo futuro e il suo chiodo fisso

Chris Froome svela il suo futuro per quello che sarà un 2022 ricco di nuove emozioni e traguardi ciclistici da raggiungere. In tanti hanno pensato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione, ma invece Chris ai microfoni di Cyclingnews ha chiosato: “Vedo progressi e credo ancora di poter tornare al mio vecchio livello. Dopo quello che ho passato, non c’è alcuna garanzia di poter vincere il Tour una quinta volta, ma resta il mio obiettivo. Questo è ciò che mi spinge a dare il 100% ogni giorno. Nel 2022 o 2023 o 2024, continuerò a lavorarci fino a quando non mi accorgerò che non sarà più possibile”.

Chris Froome svela il suo futuro e svela i suoi prossimi obiettivi

Froome ha poi proseguito: “Finchè vedrò dei miglioramenti continuerò ad impegnarmi e a lavorare duramente. Ogni giorno torno sulla bici per questo motivo. L’incidente mi ha insegnato a guardare la vita in un altro modo e ad essere grato per tutto quello che ho avuto e so di aver avuto una seconda possibilità come corridore. Ho ancora molta strada da fare, ma vedo un futuro”.

Froome ha poi concluso: “Non penso che il livello dei giovani ragazzi sia del 20 percento più alto di tutti gli altri. I corridori più anziani sono ancora tutti lì. Anche per questo ha senso per me tornare al mio vecchio livello, perché potrò tornare a misurarmi con tutti questi corridori”.