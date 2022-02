Dove vedere Omloop Het Nieuwsblad 2022, streaming e diretta TV in chiaro?

La stagione delle classiche del nord riparte come di consueto dall’Omloop Het Nieuwsblad 2022, ecco dove vedere in streaming e diretta TV la 77° edizione della classica fiamminga.

La corsa avrà mai come quest’anno una startlist di grandissimo livello. Al via l’ex Campione del Mondo Peter Sagan con la nuova maglia della TotalEnergies che mai ha trionfato in questa corsa. Ad insidiarlo tutti gli specialisti delle pietre. Sarà infatti al via Wout Van Aert che proverà ad iniziare la stagione su strada subito nel miglior modo. Da tenere d’occhio ci saranno sicuramente Jasper Stuyven e Kasper Asgreen, oltre alla coppia della Quick-Step Stybar e Lampaert.

Le speranza azzurre sono sulle spalle di Matteo Trentin e soprattutto su quelle forti del vincitore dell’ultima Roubaix e campione italiano Sonny Colbrelli. Peccato per Vincenzo Nibali che avrebbe dovuto essere al via ma che risulta ancora positivo al Covid-19 e dovrà saltare anche questo appuntamento dopo aver già saltato la Vuelta a Andalucia.

Dove vedere Omloop Het Nieuwsblad 2022, streaming e diretta TV

Sarà possibile seguire la corsa in diretta TV su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canale 210/211 Sky), oppure in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, DAZN (Abbonati a 29,99€/mese. Disdici quando vuoi.), Sky Go e NOW Tv.