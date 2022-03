Le Samyn 2022, Trentin freccia del nord. Ordine d’arrivo e Highligts

Le Samyn 2022 ecco l’ordine d’arrivo e gli highligts della corsa belga con protagonista pavé e ripidi strappi.

Ha vinto Matteo Trentin, regolando allo sprint un drappello che si era avvantaggiato negli ultimi chilometri e che ha resistito al ritorno del gruppo. Un gruppo che non ha saputo organizzarsi prima e meglio per poter andare a riprendere gli splendidi attaccanti di giornata.

Per Matteo Trentin, alla seconda stagione nel team della UAE, si tratta della prima vittoria stagionale. Il forte corridore di Borgo Valsugana aveva sfiorato la vittoria già alla Vuelta Murcia dove fu battuto da Alessandro Covi. Segnali della sua condizione crescente si sono avuti all’Omloop e alla Kuurne, dove è giunto sempre in top10, rispettivamente 7° e 9°.

I battuti di giornata sono Hugo Hofstetter del Team Arkea e Dries De Bondt della Alpecin.

Le Samyn 2022, ordine d’arrivo e Highligts

Ecco l’ordine d’arrivo completo della corsa:

1. Trentin Matteo

2. Hofstetter Hugo

3. De Bondt Dries

4. De Wulf Sten

5. Vliegen Loic

6. Campenaerts Victor

7. Van Gestel Dries

8. Van Lerberghe Bert

9. Tiller Rasmus

10. De Lie Arnaud

Domani andrà in scena la prima classica italiana della stagione, il Trofeo Laigueglia con una startlist di tutto rispetto. Sale inoltre l’attesa per la classica World Tour delle Strade Bianche, in programma sabato 5 marzo.