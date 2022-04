Ciclismo oggi in TV. Tour of the Alps prima delle Ardenne

Eccoci con la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV, con cui scopriamo l’eventuale programmazione di tutte le corse settimanali. Dalle grandi classiche monumento alle corse a tappe sparse in Europa e nel Mondo. Il ciclismo è uno sport che non si ferma mai, come la sua trasmissione sui vari canali di divulgazione.

Una guida immediata ed utile per tutti gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi neanche una pedalata dei propri beniamini.

Con la Parigi-Roubaix sono terminate le grandi classiche del pavé. Inizia così una settimana che vedrà andare in scena l’appuntamento del Tour of the Alps (ex Giro del Trentino) prima delle grandi classiche delle Ardenne: la Freccia Vallone mercoledi 20/04 e la Liegi-Bastogne-Liegi domenica prossima.

Tutto il ciclismo in TV: dove vedere le corse questa settimana



La settimana si aprirà con le 5 tappe del Tour of the Alps consueto appuntamento di preparazione al Giro d’Italia che scatterà l’8 Maggio dall’Ungheria. Sarà possibile seguire la corsa in diretta su Eurosport e su Rai Sport. Ricordiamo che Eurosport è trasmesso anche da DAZN. Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi.

E’ terminata anche la grande attesa per le classiche delle Ardenne, che dopo aver anticipato di una settimana l’Amstel Gold Race riprendono la consueta programmazione.

Si partirà mercoledi 20/04 con la Fraccia Vallone e la terribile ascesa finale al Muro di Huy. La gara sarà trasmessa dalle 15:00 su Eurosport 1. Si prosegue e conclude domenica 24/04 con la quarta classica monumento: la Liegi-Bastogne-Liegi andrà in onda su Eurosport a partire dalle ore 12:00.

Inutile dire che i corridori più attesi della settimana sono gli sloveni Pogacar e Roglic oltre al Campione del Mondo Alaphilippe, ultimi vincitori delle classiche.

Ciclismo oggi in Tv è un appuntamento con cui poter restare sempre informati sulla programmazione di tutte le corse del ciclismo professionistico maschile e femminile, Giro d’Italia e Tour de France e tutti i più importanti appuntamenti della bicicletta.