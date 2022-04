Dove vedere Freccia del Brabante 2022: diretta TV e streaming

Mercoledi 13 Aprile 2022 va in scena la Freccia del Brabante – De Brabantse Pijl 2022, ecco dove vedere la corsa in diretta TV e streaming.

Continua il programma delle classiche delle Ardenne, in parallelo con il Giro della Sicilia in Italia, che porterà alla Freccia Vallone e alla Liegi-Bastogne-Liegi. Molti saranno i partecipanti attesi, tra questi sicuramente Remco Evenepoel (in foto) reduce dal Giro dei Paesi Baschi.

Molto attesi anche Julian Alaphilippe apparso in buona condizione la settimana scorsa in Spagna. L’Italia è rappresentata dal solito Trentin e dalla promessa Covi.

Dove vedere la Freccia del Brabante, la INEOS senza Pidcock

Non sarà al via il vincitore dell’ultima edizione Thomas Pidcock, ancora alle prese con problemi di salute abbastanza seri. La INEOS sarà rappresentata dal vincitore dell’Amstel Kwiatkowski.

La Freccia del Brabante sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00.

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.