Il grande ciclismo torna in Italia con il Giro della Sicilia 2022, ecco dove vedere in diretta TV e streaming la breve corsa a tappe isolana.

Quattro tappe adatte a tutte le caratteristiche con il clou dell’arrivo sul vulcano Etna.



Martedì 12 aprile: 1a tappa, Milazzo-Bagheria (199km)

Mercoledì 13 aprile: 2a tappa, Palma di Montechiaro-Caltanissetta (152 km)

Giovedì 14 aprile: 3a tappa, Realmonte-Piazza Armerina (171 km)

Venerdì 15 aprile: 4a tappa, Ragalna-Etna (140 km)

Dove vedere Giro della Sicilia 2022: Vincenzo Nibali il più atteso

Sarà il corridore di casa Vincenzo Nibali il più atteso della quattro giorni siciliana, con lui anche l’altro siciliano Caruso e l’eterno Pozzovivo. Lo squalo di Messina ha colto qui la sua ultima vittoria lo scorso anno al termine di una frazione spettacolare in cui Nibali staccò tutti in salita per poi involarsi in solitaria alla vittoria.

L’Amstel Gold Race sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Sarà possibile seguire la diretta della corsa anche su Rai Sport e Rai 2.