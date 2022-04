Dove vedere Scheldeprijs 2022: diretta TV e streaming, RAI Sport o Eurosport?

Mercoledi 6 aprile va in scena l’edizione numero 110 della Scheldeprijs 2022, ecco dove vedere la classica belga dedicata alle ruote veloci del gruppo. Una corsa che mai come quest’anno presenta ai nastri di partenza tutto il meglio della velocità del ciclismo contemporaneo.

In passato questa corsa è stata terreno di conquista di Marcel Kittel, che qui ha vinto ben 5 volte ma che adesso non fa più parte del gruppo. Saranno al via due dei tre vincitori delle ultime edizioni, Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen. Non ci sarà invece l’australiano Caleb Ewan (in foto) che ha preferito il Giro di Turchia, altro appuntamento di questa settimana di ciclismo in TV insieme al Giro dei paesi Baschi.

Una settimana che avrà nell’Amstel Gold Race una degna conclusione domenica 10 aprile.

Scheldeprijs 2022, ecco dove vedere il festival dello sprint belga

Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora

Scheldeprjs sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00. L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione dell’evento da parte delle reti RAI e Rai Sport.