Wout Van Aert positivo al covid, salta il Giro delle Fiandre!

Purtroppo la notizia era nell’aria e adesso trova la sua conferma: Wout Van Aert non parteciperà al Giro delle Fiandre a causa della sua positività al Covid.Il forte corridore belga della Jumbo aveva saltato anche la Dwars Door Vlaanderen per preservarsi per la corsa di domenica. Purtroppo la sua assenza priverà il Fiandre dell’atteso duello con Van der Poel e Tadej Pogacar, gli altri favoriti per la vittoria finale.

Van Aert aveva accusato i primi sintomi giovedi mattina e non era riuscito ad aggregarsi si compagni per la ricognizione sul percorso della Ronde Van Vlaanderen. Si teme anche per la partecipazione all’Amstel e alla Roubaix che si correranno il 10 e il 17 Aprile.

Era uno dei più attesi per il Fiandre e invece dovrà guardare la corsa in TV. Dopo aver vinto l’Omloop a Febbraio e l’E3 Harelbeke pochi giorni fa, nessuno si sarebbe aspettato che proprio Van Aert dovesse rinunciare al Giro delle Fiandre, dopo aver saltato tutto il calendario gare di questa settimana.



Una corsa che per il corridore della Jumbo sta diventando stregata vista anche la beffa in volata con Van der Poel di due anni fa.

L’assenza di Van Aert priva la corsa di uno dei suoi protagonisti. Sarà comunque una gara spettacolare in cui il maltempo previsto potrebbe farla da padrone.