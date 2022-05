Astana svela la squadra per il Giro. Martinelli svela il ruolo di Nibali. Le dichiarazioni

Astana svela la squadra per il Giro d’Italia in partenza dal prossimo 6 maggio. Il team kazako si schiererà ai nastri di partenza con Miguel Angel Lopez nel ruolo di capitano. Il corridore sarà affiancato dall’esperienza dello Squalo dello Stretto Vincenzo Nibali. Completano la formazione: Valerio Conti Fabio Felline (per quel che riguarda gli azzurri), David De La Cruz, Joe Dombrowski, Vadim Pronskiy e Harold Tejada.

Astana svela la squadra per il Giro. Il ruolo di Nibali

Martinelli, direttore sportivo dell’Astana, ha rilasciato un’intervista a quibicisport, dove ha spiegato il ruolo di Nibali in questo Giro d’Italia 2022. Al riguardo ha affermato: “Quello del battitore libero, anche se quasi mi sembra di mancargli di rispetto definendolo così. Sarà una sorta di guida per Lopez, la migliore che lui potesse desiderare. Questo non significa che Nibali parteciperà senza ambizioni. E’ che dopo oltre dieci anni di grandi successi e di grandi pressioni vogliamo che sia sereno e che corra divertendosi. Viene da un paio di stagioni strane e anche la sua primavera non è stata semplice, ma ormai non deve dimostrare più niente a nessuno”.

Non resta quindi che attendere il Giro per comprendere come si comporterà la formazione del team Astana durante le varie tappe.