Ciclismo oggi in TV: Il Giro d’Italia entra nel vivo

Ecco la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV con la programmazione dell corse settimanali in diretta televisiva e streaming. Una settimana totalmente dedicata alla programmazione del Giro d’Italia che sta entrando ne vivo.

Questa settimana ci saranno tappe per tutti i gusti, dedicate ad ogni tipologia di corridore e che sapranno regalare emozioni e delineare ancor di più la classifica generale. Eccole nel dettaglio:

martedi 17/05 Pescara-Jesi (196km) ***

mercoledi 18/05 Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia (203km) *

giovedi 19/05 Parma-Genova (202km) ****

venerdi 20/05 Sanremo-Cuneo (150km) **

sabato 21/05 Santena-Torino (147km) ****

domenica 22/05 Rivarolo Canavese-Cogne (178km) ****

Ecco il ciclismo oggi in TV: dove vedere le corse settimanali



Sarà possibile seguire tutte le tappe del Giro d’Italia in diretta televisiva in chiaro su RaiSport e Rai Due a partire dalle ore 14:00.

In streaming invece basterà collegarsi su Raiplay. L’evento sarà trasmesso anche in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Dazn.

Una settimana molto intensa in cui si assisterà alla lotta per la maglia ciclamino che riguarda tutti gli sprinter del gruppo e in particolare Arnaud Demare e Biniam Girmay. Si attende infine una classifica molto più definita dopo le tappe del fine settimana con arrivo a Torino e Cogne.