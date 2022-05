Nibali si ritira a fine stagione. Le parole di Colbrelli

Nibali si ritira dal ciclismo professionistico a fine stagione. Non sono mancate le reazioni da parte di tanti sportivi, i saluti, i ricordi dei bei momenti trascorsi in questi anni. Ad esprimersi tra i tanti è stato anche Sonny Colbrelli che durante il Processo alla Tappa ha affermato: “La notizia mi ha colto impreparato, devo dire la verità. Ma sono contento ed onorato di aver corso con te, hai dato tantissimo al ciclismo”. I due corridori hanno fatto parte della stessa guarda, la Bahrain Victorious, (all’epoca Bahrain Merida) per ben tre stagioni.

Nibali si ritira a fine stagione. Le parole di Sonny

Il ciclismo italiano è sempre alla ricerca di nuovi talenti e ora che a fine anno perderà anche Vincenzo Nibali, con lui calerà il sipario su un pezzo importante di storia del ciclismo azzurro. Al riguardo, riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Sonny: “Ora sarà difficile trovare un nuovo Vincenzo Nibali, qualcuno che può fare quello che hai fatto tu. Il tuo palmares parla per te, complimenti per tutto. Vincenzo è un esempio per tutti”.

Ora non resta che attendere lo scorrere del tempo e gustarsi le ultime corse stagionali di Vincenzo Nibali, prima del ritiro dal ciclismo professionistico.