Chris Froome svela il suo stato di forma: “Sto bene, ma….”

Chris Froome svela il suo stato di forma ora che sta affrontando il Giro del Delfinato, corsa che ha segnato tanto la sua vita. Qui, il britannico sta cercando di ritrovare la sua forma migliore e strappare la convocazione al Tour de France, obiettivo principale del corridore. Ai microfoni di Spaziociclismo ha sottolineato: “È normale che le persone si aspettino dei risultati importanti da me, se si considera quello che ho realizzato nella mia carriera. Ma la gente deve ricordare da dove vengo: gli ultimi tre anni sono stati veramente diversi”.

Chris Froome svela il suo stato di forma. Le dichiarazioni

Il corridore dell’Israel, il britannico Chris Froome sta cercando di tornare competitivo dopo quello che ha passato per ritornare dal grave infortunio del 2019. Sulla sua forma ha chiosato: “Credo sia la prima volta negli ultimi tre anni che sono libero da problemi. Non ho provato dolore, sto lavorando bene. Ora sto cercando di fare il passo successivo per diventare più competitivo a questo livello, ed è lì che mi trovo attualmente. Continuerò a lavorare il più duramente possibile. Sono stato estremamente fortunato ad avere il supporto della mia squadra. La Israel-Premier Tech è stata estremamente paziente con me, supportandomi in tutto”.