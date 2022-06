Ciclismo, Nibali e Aru di nuovo insieme? Ecco dove potremo rivederli e le dichiarazioni di Fabio

Ciclismo, Nibali e Aru di nuovo insieme? La coppia ha appassionato negli anni tutti gli appassionati delle due ruote. I due sono legati da una grande amicizia e hanno corso nella stessa squadra ai tempi dell’Astana. Anche quando si sono affrontati da avversari, tra i due c’è sempre stato un forte rispetto. Fabio Aru poi la scorsa stagione ha deciso di dire addio al ciclismo professionistico diventando Ambassador. Vincenzo Nibali, invece ha comunicato durante il Giro d’Italia dello scorso mese, la decisione di ritirarsi al termine di questa stagione ancora in corso.

Ma come nelle migliori occasioni, ci sarà la possibilità di rivederli ancora una volta, insieme in una corsa?

Ciclismo, Nibali e Aru di nuovo insieme?

I due corridori potrebbero ritrovarsi in mountain bike per prendere il via alla Cape Epic, una competizione a tappe molto dura. In un’intervista rilasciata a Quimtbmagazine, Aru ha dichiarato: “Con Vincenzo ogni tanto ci capita di trovarci in mountain bike. Non so cosa prevedranno i suoi programmi futuri. Penso che usciremo insieme in mountain bike anche in futuro, impegni permettendo”.

Sulla possibile partecipazione del duo alla Cape Epic ha replicato: “Devo vedere quello che sarà il mio percorso di vita normale che mi vede impegnato su più fronti e va programmata sapendolo per tempo. Si potrebbe fare, mai dire mai. Chi lo sa. Lascio a voi di Bicisport e ai tifosi il beneficio del dubbio, così è più interessante».