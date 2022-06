Dove vedere ZLM Tour 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere lo ZLM Tour in diretta TV e streaming. Il piccolo giro olandese di categoria Pro inizierà il giorno 8 giugno e prevede 5 tappe prevalentemente pianeggianti. La tappa regina sarà la terza da Heythuysen a Buchten di 192 chilometri che probabilmente deciderà anche la classifica generale.

Tre saranno le squadre World Tour presenti: la Jumbo Visma con Theunissen e Van Emden, la INEOS di Viviani e Narvaez e la DSM di Jhon Degenkolb. Molto probabilmente il vincitore finale potrebbe uscire da uno di questi nomi sopra citati. In grande condizione è apparso proprio Narvaez, uscito da tutte le tappe del Giro d’Italia in ottima condizione.

ZLM Tour, ecco dove vedere le cinque tappe del piccolo giro olandese

Sarà possibile seguire lo ZLM Tour tutti i giorni dalle ore 14:45 su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora. Solo la prima tappa verrà trasmessa in differita alle ore 20:00 sempre su Eurosport.

Non è prevista nessuna diretta televisiva in chiaro in Italia e sulla Rai e RaiSport.

Lo ZLM Tour verrà trasmesso all’interno del panorama settimanale delle corse del grande ciclismo in TV, parallelamente al Giro del Delfinato. Sale intanto l’attesa per il grande palcoscenico del Tour de France che scatterà il 1° Luglio.