Giro del Belgio startlist: percorso e favoriti del Baloise Tour

Il Tour de France è ormai alle porte e tutti i ciclisti che vi prenderanno parte cercano la condizione nei vari impegni disponibili, al Giro del Belgio una startlist molto interessante soprattutto per quanto riguarda le ruote veloci del gruppo. Si comincia mercoledi 15 Giugno da Merelbeke e si prosegue fino a domenica 19 Giugno con l’ultimo arrivo a Beringen. Cinque tappe da vivere con il fiato sospeso e sul filo sottile della velocità che soltanto le corse del nord Europa sanno esprimere. Decisiva per la classifica generale sarà sicuramente la quarta tappa, una cronometro di circa 12 chilometri che farà segnare i distacchi necessari a muovere la classifica.

Non ci sarà al via Remco Evenepoel, vincitore della passata edizione, impegnato nel Giro di Svizzera.

Giro del Belgio: startlist, percorso e favoriti

Una lista dei partenti che annovera sprinter del calibro di Philipsen e Jakobsen che dovrebbero lottarsi le vittorie nelle tappe che termineranno allo sprint. Impossibile però non tenere in considerazione anche l’ex campione del mondo Mads Pedersen. Allo stesso tempo Van Poppel, De Lie e Hofstetter potrebbero rivelarsi sorprese molto quotate. L’Italia è degnamente rappresentata da Alberto Dainese che dopo aver disputato tutte le tappe del Giro d’Italia conquistando una vittoria cerca fortuna anche in Belgio.

Il vero favorito per la classifica generale potrebbe però essere Max Walscheid della Cofidis, corridore tedesco veloce allo sprint e molto dotato nelle prove contro il tempo.

Ecco le cinque tappe del percorso:

15/06 Stage 1 | Merelbeke – Maarkedal (165k)

16/06 Stage 2 | Beveren – Knokke-Heist (175.6k)

17/06 Stage 3 | Scherpenheuvel-Zichem – Scherpenheuvel-Zichem (11.8k) 18/06 Stage 4 | Durbuy – Durbuy (172.2k) 19/06 Stage 5 | Gingelom – Beringen (179.9k) Saranno trasmesse tutte in diretta televisiva, Saranno trasmesse tutte in diretta televisiva, ecco dove puoi vedere il Giro del belgio 2022