Ciclismo, dove vedere Campionati Europei U23 e Junior: streaming, diretta TV e testuale

Ecco dove vedere i Campionati Europei di ciclismo delle categorie U23 e Junior che si disputeranno in Portogallo dal 7 al 10 Luglio 2022. Una manifestazione che visto l’albo d’oro delle precedenti edizioni ha sempre regalato tanto spettacolo. Ottime le indicazioni su quelli che sarebbero poi diventati i campioni del futuro. Quest’anno il campionato Europeo delle due categorie giovanili sarà anticipato a Luglio e non in concomitanza con quello dei professionisti. Questo invece si svolgerà a Monaco di Baviera nel prossimo mese di agosto.

La concomitanza con il Tour non toglierà interesse alla manifestazione anche se il percorso del Tour de France quest’anno promette grandissimo spettacolo, cosi come la sua startlist farcita di campioni.

Dove vedere Campionati Europei Under 23 e Junior: dal 7 al 10 Luglio ad Anadia in Portogallo

Ecco dove vedere i Campionati Europei di ciclismo delle categorie U23 e Junior attraverso il sito ufficiale dell’UCI.(Unione ciclistica Internazionale) e attraverso la diretta testuale di OA Sport e ProCyclingStats. Per adesso non è prevista nessuna diretta televisiva sulle emittenti nazionali RAI, ma non è detto che il palinsesto della programmazione possa cambiare.

C’è molta attesa per le nostre selezioni nazionali che si presentano a questi appuntamenti sempre con i fari puntati e con il ruolo di protagoniste assolute.

Il programma delle corse

07 Luglio

Junior femminile cronometro

Junior maschile cronometro

Under 23 femminile cronometro

Under 23 maschile cronometro

09 Luglio

Junior maschile strada

Under 23 femminile strada

10 Luglio

Under 23 maschile strada

Junior femminile strada