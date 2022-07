Tour de France dove vedere tappa 3: diretta TV e streaming

Ultima tappa in terra danese per questa edizione della Grand Boucle, ecco dove vedere tappa 3 del Tour de France 2022 in diretta TV e streaming. Si tratta di una frazione perlopiù pianeggiante e che non dovrebbe riservare nessuna difficoltà altimetrica. Partenza da Vejle e arrivo a Sonderborg dopo 182 chilometri. Le uniche preoccupazioni per questa corsa in terra danese sono riservate alla presenza del vento e delle strade a volte strette e tortuose. Le squadre dei velocisti saranno ancora interessate a portare la corsa in volata e faranno si che i tentativi di fuga potrebbero non andare a buon fine.

Tanti i corridori interessati a questa frazione e su tutti Dylan Groenewegen e Sam Bennett sembrano i più accreditati al successo finale. Sul percorso anche tre GPM di 4^ categoria: al chilometro 27 a Kolding, al chilometro 83 a Hejls e al chilometro 123 a Genner Strand. Tutte difficoltà altimetriche veramente soft che non riserveranno nessun tipo di problema ai corridori.

Il Tour de France 2022, ecco dove vedere tappa 3: si saluta la Danimarca

Qui potrai vedere le gare del percorso 2022 del Tour de France in diretta Tv e streaming:

–Rai 2 e Rai Sport dalle ore 14 circa (palinsesto dettagliato da confermare;

–Eurosport 1 dalle ore 12:30, con una diretta integrale;

-Diretta streaming, gratis su Rai Play. per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN(Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora).

Un Tour de France dal percorso molto duro con poche possibilità per i velocisti presenti nella Startlist.