Dove vedere Vuelta a Burgos in diretta TV e streaming: c’è anche Nibali

Continua il percorso di avvicinamento dei big alla Vuelta d’Espana 2022, ecco dove vedere la Vuelta a Burgos edizione numero 44. Al via diversi protagonisti che ritroveremo anche al GT spagnolo che chiude la stagione delle grandi corse a tappe. Si tratta di una corsa che preve cinque tappe tutte abbastanza complesse a livello altimetrico, ecco il dettaglio:

02/08 Stage 1 | Burgos – Burgos(157k)

03/08 Stage 2 | Vivar del Cid – Villadiego(158k)

04/08 Stage 3 | Quintana Martín Galíndez – Villarcayo(156k)

05/08 Stage 4 | Torresandino – Ciudad Romana de Clunia(169k)

06/08 Stage 5 | Lermas – Lagunas de Neila(170k)

Al via non mancheranno corridori di primo piano come la coppia UAE Almeida e Ayuso, con il primo che deve rifarsi dopo non aver potuto correre tutte le tappe del Giro d’Italia a causa di un ritiro e il secondo in grande forma dopo queste classiche spagnole. La INEOS schiera invece Rodriguez e Sivakov che vogliono ripetere l’ottima Clasica de San Sebastian. Come sempre occhio ai vecchietti terribili Valverde e Nibali, con lo squalo apparso in buona condizione.

Vuelta a Burgos 2022, ecco dove vedere tutte le tappe

Sarà possibile seguire la Vuelta a Burgos dal giorno 2 agosto 2022 dalle ore 15:30 e fino al giorno 6 agosto su Eurosport, all’interno della piattaforma DAZN. Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora.

Per adesso non è prevista nessuna programmazione in diretta su RAI2 e RAI Sport.