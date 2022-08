Reintegrato Miguel Angel Lopez nell’Astana. Il comunicato. Ecco dove correrà

Reintegrato Miguel Angel Lopez nelle file del team Astana. Il corridore era momentaneamente sospeso in seguito all’interrogatorio da parte della polizia spagnola in relazione a un’indagine sul dottor Maynar. Di fatto, il team ha divulgato un comunicato per far chiarezza sul reintegro del corridore.

Nella nota stampa si legge: “Come comunicato in precedenza, a seguito della notizia dell’interrogatorio di Miguel Angel Lopez da parte della polizia spagnola in relazione a un’indagine sul dottor Maynar, il team dell’Astana Qazaqstan ha sospeso Miguel Angel Lopez. Ciò in attesa di chiarimenti sullo stato del procedimento. Sulla base delle informazioni ricevute, l’Astana Qazaqstan è informata che, in assenza di qualsiasi riscontro da parte delle autorità spagnole o dell’UCI, non era in grado di proseguire la sospensione, o privare ulteriormente il corridore dei suoi diritti contrattuali”.

Il team ha poi approfondito dettagliatamente le corse a cui il loro tesserato avrebbe preso il via.

Reintegrato Miguel Angel Lopez nell’Astana

Il comunicato poi così prosegue: “Miguel Angel Lopez viene quindi provvisoriamente reintegrato come parte dell’Astana Qazaqstan e tornerà al piano di gare precedentemente concordato (Vuelta a Burgos e poi Vuelta a España). L’Astana Qazaqstan ha inoltrato tutte le informazioni ricevute all’International Testing Agency, che si occupa delle indagini antidoping per conto dell’UCI. Il team seguirà da vicino la situazione e non esiterà ad adottare misure risolute a seconda dell’evolversi della situazione”.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per ulteriori sviluppi sulla vicenda.