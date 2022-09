Ciclismo, dove vedere GP de Fourmies: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere l’edizione numero ottantanove del GP de Fourmies in diretta TV e streaming. Una corsa che sfiora il secolo di vita e che regala sempre grandissimo spettacolo e vincitori di grande prestigio. Purtroppo non ci sarà il vincitore dell’ultima edizione Elia Viviani a causa del forfait del suo team INEOS Grenadiers. Un percorso che presenta due brevissimi strappi che non dovrebbero rappresentare un problema per i tantissimi sprinter al via che potranno giocarsi la vittoria in una volata a ranghi compatti. La gara andrà in scena in contemporanea alle classiche del Canada (ecco dove vedere GP Quebec e GP Montreal) ma non subisce nessun tipo di concorrenza vista la differente tipologia delle corse in questione. A Fourmies saranno i velocisti a giocarsi la volata, mentre in Canada toccherà ai corridori classici andare alla ricerca del bersaglio grosso.

Ecco dove vedere il GP de Fourmies 2022: diretta TV e streaming della classica francese

Per il momento non è prevista ancora la trasmissione in diretta televisiva nel nostro paese, ma sarà possibile seguire la diretta del GP de Fourmies 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus domenica 11 settembre 2022 dalle ore 15:00, con arrivo previsto per le ore 17:00

