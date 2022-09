Ciclismo, dove vedere Memorial Marco Pantani 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la dodicesima edizione del Memorial Marco Pantani in diretta TV e streaming. Una corsa che porta il nome dell’indimenticato e indimenticabile scalatore romagnolo, scomparso in tragiche circostanze nel 2004. Ultimo corridore del ciclismo moderno in grado di fare l’accoppiata Giro-Tour, Marco Pantani è nell’immaginario collettivo uno dei più forti scalatori di tutti i tempi. Una corsa che parte da Forlì e torna a Forlì dopo 189 chilometri di gara e dopo aver affrontato nell’ordine la Rocca delle caminate, la Pieve di Rivoschio e la salita di Montevecchio da affrontare per ben tre volte prima degli ultimi trentacinque chilometri tutti in pianura.

Al via ci saranno nomi molto importanti come Vlasov, Mas, Ulissi, Girmay e molti altri. Saranno ben undici le squadre World Tour impegnate al via, tutte alla caccia di punti importanti per evitare la retrocessione dalla massima categoria del ciclismo mondiale. Questa corsa è uno degli ultimi appuntamenti utili per la preparazione del mondiale di Wallongong (Programma completo).

Ecco dove vedere il Memorial Marco Pantani in diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire la diretta del Memorial Marco Pantani 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus il giorno domenica 18 settembre 2022 dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche sul canale HD di Rai Sport sempre dalla stessa ora.

