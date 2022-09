Ciclismo, ecco dove vedere il Giro della Toscana 2022: diretta TV e streaming

dazn

Ecco dove vedere il Giro della Toscana 2022 in diretta TV e streaming. Denominata anche Memorial Alfredo Martini la corsa categoria UCI 1.1 prevede la partenza e l’arrivo da Pontedera, cittadina famosa per la Piaggio in provincia di Pisa. Si tratta di una corsa di 199 chilometri, prevalentemente pianeggianti ma in cui dovrà essere affrontato per ben due volte il temibile Monte Serra. Si tratta di una salita di circa 11 chilometri e con una pendenza media del 7%. L’ultimo scollinamento avverrà a 31 chilometri dal traguardo di cui undici in discesa. Al via anche due dei convocati dell’Italia per il mondiale di Wallongong, Samuele Battistella e Lorenzo Rota, con il secondo tra i favoriti della corsa.

A lottare per il successo finale potrebbero essere proprio Rota con Martinez e Martin, ma occhio anche a Mark Hirshi e in caso di arrivo in gruppetto allo spagnolo Aramburu.

Ecco dove vedere il Giro della Toscana 2022

Sarà possibile seguire la diretta del GP di Vallonia 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus il giorno mercoledi 14 settembre 2022 dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche sul canale HD di Rai Sport sempre dalla stessa ora.

In parallelo a questa corsa so corre anche il Giro del Lussemburgo che puoi vederlo qui.