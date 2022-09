Ciclismo, ecco dove vedere la Coppa Sabatini 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere la Coppa Sabatini 2022 in diretta TV e streaming. Una corsa molto gara al grande Sonny Colbrelli che qui riuscì a trionfare sia nel 2014 che nel 2016, confermandosi corridore dal grandissimo potenziale poi pienamente espresso e che anche lo scorso anno riuscì a terminare sul podio. Una corsa in cui si affrontano due circuiti sempre intorno alla cittadina pisana di Peccioli, di cui l’ultimo tutto nelle strade adiacenti al paese e con l’arrivo posto al culmine di una salita di circa 1,4 chilometri con una pendenza media del 5,6%. Terreno ideale per scattisti veloci e per scalatori che saranno in grado di fare la differenza sulle tante rampe del circuito.

Una corsa che vedrà al via i nostri Rota, Nizzolo, Albanese e Covi, tutti con ottime chance di ben figurare e tutti inseriti nella prima selezione di Bennati per i convocati del mondiale di ciclismo di Wallongong.

Ecco dove vedere la settantesima edizione della Coppa Sabatini di Peccioli

Sarà possibile seguire la diretta della Coppa Sabatini 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus il giorno giovedi 15 settembre 2022 dalle ore 15:00. E’ prevista la trasmissione anche sul canale HD di Rai Sport sempre dalla stessa ora.

Segui tutto il grande ciclismo su DAZN

In parallelo a questa corsa so corre anche il Giro del Lussemburgo che puoi vederlo qui.