Ciclismo, GP de Montreal 2022: startlist e favoriti

Venerdi 11 settembre prende il via la seconda classica world tour del Canada, ecco chi sono i favoriti e la startlist del GP de Montreal edizione 2022. Al via ci saranno tutti e tre gli ultimi vincitori della classica canadese che non si è corsa nelle ultime due stagioni a causa delle restrizioni per il covid. Si tratta del belga Greg Van Avermaet, dell’australiano Micheal Matthews e del nostro Diego Ulissi che possono tranquillamente essere annoverati tra i favoriti di questa edizione del GP de Montreal.

Da tenere in grandissima considerazione anche Wout Van Aert che cerca l’ennesimo successo di una stagione già ricchissima di soddisfazioni. Anche il pluricampione del mondo Peter Sagan sarà al via della corsa, lo slovacco ha qui vinto nel 2013 e può ripetersi a distanza di quasi dieci anni.

GP de Montreal 2022: altri favoriti e startlist della competizione

Altri corridori in grado di poter dire la loro in caso di arrivo in volata ristretto potrebbero essere sicuramente Jasper Stuyven e Biniam Girmay, entrambi molto veloci e dotati di un’ottima resistenza su strappi brevi ed intensi.

Scorrendo la startlist della gara questi sono gli altri corridori che potrebbero essere protagonisti del GP de Montreal: Pogacar, Yates, Bilbao, Martinez, Mohoric, Pasqualon, Nizzolo e Keukeleire. La corsa sarà trasmessa in streaming su Eurosport.