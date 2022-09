Dove vedere Mondiali di Ciclismo Maschile Wallongong 2022: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere i mondiali di ciclismo maschile di Wallongong 2022 in diretta TV e streaming. L’appuntamento clou della settimana mondiale australiana si disputerà domenica 25 settembre 2022 dalle ore 01:30 italiane sul percorso cittadino di Wallongong, cittadina australiana del Nuovo Galles del Sud a pochi chilometri da Sidney. Una corsa apertissima a diverse soluzioni e che, come hanno dimostrato anche la prova in linea under 23 e quella femminile (qui la descrizione della corsa mondiale femminile), avrà un esito tutt’altro che scontato. La nostra nazionale parte a fari spenti e senza i favori del pronostico. I ragazzi di Bennati proveranno a rendere dura la corsa per un finale ancora più incerto.

Sembra abbastanza chiaro chi potrebbero essere i favoriti del mondiale di Wallongong e tra questi non rientra, almeno tra i primissimi nomi, il bi-campione del mondo Julian Alaphilippe. Il francese infatti è stato vittima di una stagione tribolata in cui ha ottenuto pochi risultati. La caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi ne ha infatti fortemente condizionato lo svolgimento.

Ecco dove vedere i mondiali di ciclismo maschile di Wallongong 2022: tutti in piedi all’alba

Sarà possibile seguire la diretta dei campionati Mondiali di ciclismo elite di Wallongong 2022 in streaming su Eurosport Player, Dazn, Discovery Plus e RaiPlay. Gara domenica 25 settembre 2022 dalle ore 02:15 (ora italiana). E’ prevista la trasmissione anche su Rai 2, su RaiSport e su Eurosport 1 in diretta televisiva alla stessa ora.